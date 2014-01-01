ФИФА пригрозила РФ санкциями в случае появления компромата на футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет доказательств того, что российские футболисты использовали допинг, но если эти доказательства появятся, то ФИФА применит жесткие санкции, заявила генеральный секретарь организации Фатма Самура.

«ФИФА нетерпимо относится к допингу. Мы тесно сотрудничали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и главой комиссии WADA Ричардом Маклареном. Хочу подчеркнуть, что пока нет доказательств о масштабном использовании допинга среди футболистов, но если они будут, то санкции будут жесткими», - цитирует заявление Самуры агентство «Р-Спорт».

В воскресенье адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что десятки российских футболистов, в том числе игроков сборной России, были включены в государственную допинговую программу.

Летом в британских СМИ появилась информация о том, что проводится расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, в том числе 23 игроков, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года.

В середине ноября пресс-служба ФИФА констатировала, что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.

Однако примерно в то же время Родченков передал новую порцию компромата комиссиям Международного олимпийского комитета.

В этот раз представитель Родченкова заявил, что тот готов предоставить ФИФА материалы, доказывающие его обвинения в применении допинга в российском футболе. Эти материалы были вывезены им из России.

Британская пресса с удовлетворением отмечает, что эти разоблачения могут бросить тень на предстоящий чемпионат мира по футболу в России.

Добавим, что на прошлой неделе в Совете Федерации узнали о готовящейся атаке на чемпионат мира по футболу в РФ и выразили готовность принять ответные меры.