После серии неудач пекинского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» президентом команды был назначен латыш Райтис Пилсетниекс, в свою очередь канадец Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера, сообщает сайт КХЛ.

Райтис Пилсетниекс стал президентом клубов системы КХЛ/ВХЛ/МХЛ. Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба, его функции возложены на президента клуба.

Отметим, что Пилсетниекс участвовал в создании клуба и в этом году являлся генеральным директором команды.

Ранее он работал и в пражском «Льве», который довел до финала КХЛ.

Кинэн возглавил команду перед сезоном-2017/18, а затем ещё до старта регулярного чемпионата принял на себя обязанности генерального менеджера после увольнения Владимира Кречина. «Куньлунь» проиграл последние семь матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции.