Минус еще одна олимпийская медаль у России

Международный олимпийский комитет (МОК) признал российских легкоатлеток Юлию Гущину и Анну Назарову нарушившими анидопинговые правила и аннулировал их результаты Лондона-2012, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

В соответствии с решением Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета от 16 октября 2017 года легкоатлетки Юлия Гущина и Анна Назарова признаны нарушившими антидопинговые правила Олимпийских игр в Лондоне 2012 года на основании результатов повторных проверок проб.

Результаты, достигнутые Юлией Гущиной в беге на 400 м, аннулированы, эстафетная команда 4 х 400 м (женщины) дисквалифицирована; серебряная медаль, диплом и значок участника подлежат возврату.

Результаты, достигнутые Анной Назаровой в прыжках в длину, аннулированы, диплом за 5 место подлежит возврату.