Райкконен – лучший в первый день тестов в Абу-Даби

Чемпион мира в Формуле-1 британец Льюис Хэмилтон показал только третье время на шинных тестах в Абу-Даби.

Лучшим в первый день тестов стал Кими Райкконен, а второй результат у Даниэля Риккардо.

Отметим также борьбу в Уильямсе, где Роберт Кубица по итогам дня стал девятым, при этом Лэнс Стролл оказался быстрее поляка более чем на секунду.

Формула-1. Абу-Даби. Первый день тестов

1. Кими Райкконен (Феррари) – 1:37,768

2. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,298

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,783

4. Ромен Грожан (Хаас) +1,502

5. Лэнс Стролл (Уильямс) +1,812

6. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,994

7. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,035

8. Никита Мазепин (Форс Индия) +2,191

9. Роберт Кубица (Уильямс) +3,528

10. Шон Гелаэл (Торо Россо) +3,660

11. Маркус Эрикссон (Заубер) +3,913

12. Оливер Тёрви (Макларен) +4,146.