Райкконен – лучший в первый день тестов в Абу-Даби

Чемпион мира в Формуле-1 британец Льюис Хэмилтон показал только третье время на шинных тестах в Абу-Даби.
Лучшим в первый день тестов стал Кими Райкконен, а второй результат у Даниэля Риккардо.
Отметим также борьбу в Уильямсе, где Роберт Кубица по итогам дня стал девятым, при этом Лэнс Стролл оказался быстрее поляка более чем на секунду.
Формула-1. Абу-Даби. Первый день тестов
1. Кими Райкконен (Феррари) – 1:37,768
2. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,298
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,783
4. Ромен Грожан (Хаас) +1,502
5. Лэнс Стролл (Уильямс) +1,812
6. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,994
7. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,035
8. Никита Мазепин (Форс Индия) +2,191
9. Роберт Кубица (Уильямс) +3,528
10. Шон Гелаэл (Торо Россо) +3,660
11. Маркус Эрикссон (Заубер) +3,913
12. Оливер Тёрви (Макларен) +4,146.