Тайсон поделился историей успеха

Американский боксер Майк Тайсон рассказал о своей истории успеха в спорте. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает «Р-Спорт».

Тайсон заявил, что его детство было непростым. «Я вырос в самом бедном районе Нью-Йорка. Мама была алкоголичкой, а отец — сутенером. У меня не было нормального воспитания, и из-за этого у меня были проблемы с законом», — сказал боксер.

По словам спортсмена, его жизнь кардинально поменялась после знакомства с первым тренером Кассом Д'Амато.

«Он научил меня боксировать, и моя жизнь изменилась», — отметил Тайсон.

Боксер добавил, что главный урок, который он вынес после серии побед и поражений как на ринге, так и в жизни, — не расстраиваться, не чувствовать жалость к себе и начинать все сначала.

За профессиональную карьеру 51-летний спортсмен одержал 50 побед (44 — нокаутом) и 6 поражений. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира. Помимо успехов на ринге, американец известен скандальным поведением и тремя судимостями — в 1992, 1998 и 2008 годах.