МОК помог Мелбардсу и Дрейшкенсу получить бронзовые медали за Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду аннулировал результаты российского пилота Александра Касьянова в соревнованиях бобслейных двоек на Олимпийских играх в Сочи, поэтому олимпийскую «бронзу» в этой дисциплине могут получить латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Даумант Дрейшкенс.

Как сообщалось, на прошлой неделе МОК аннулировал результаты в соревнованиях двоек и четверок российского бобслеиста Александра Зубкова, который в обеих дисциплинах стал олимпийским чемпионом.

В соревнованиях четверок экипаж Мелбардиса стал вторым и теперь может получить «золото», а в соревнованиях двоек пришел пятым.

Экипаж Касьянова был четвертым, и теперь, после аннулирования результатов российских спортсменов, экипаж Мелбардиса и Дрейшкенса может подняться на третье место.

На прошлой неделе МОК лишил олимпийского золота также российского скелетониста Александра Третьякова, и теперь олимпийским чемпионом может стать Мартин Дукурс, который занял второе место, а его брат Томас Дукурс, показавший четвертый результат, может получить «бронзу».

Российские спортсмены подозревались в фальсификации проб на допинг во время Олимпийских игр в Сочи. Дело рассматривала специальная комиссия, на основе рекомендаций которой МОК приняла решение аннулировать их результаты.