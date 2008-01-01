«Эстонский эксперт»: избавление от России на Олимпиаде – вопрос гигиены

Избавление от России на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Международный олимпийский комитет (МОК) примет соответствующее решение 5 декабря) – это для мирового спортивного и олимпийского движения вопрос гигиены, считает журналист Postimees Отть Ярвела.

Но так ведь могут наказать спортсменов, которые не виновны в применении допинга, и отказать им в участии в Олимпиаде? Куда делась презумпция невиновности? Да в то же зловонное море, куда Россия ранее затянула излишне терпеливое олимпийское движение.

Если падающий самолет летит прямо на школу, но у пилота есть возможность направить его на здание склада, разумно это сделать, тогда жертв будет куда меньше. Да, удаление России с Олимпиады – это несправедливость в отношении спортсменов, которые допинг не принимали, однако эту цену следует заплатить, чтобы защитить доверие к Олимпийским играм и всех честных атлетов.

Вдобавок к 19 спортсменам – участникам Олимпиады в Сочи, дисквалифицированным в течение последнего месяца (у них отняли в совокупности 11 медалей, из них четыре золота), по результатам тестов аннулированы результаты 18 российских спортсменов, участвовавших в пекинской Олимпиаде 2008 года, и 32 российских спортсменов – участников Олимпиады в Лондоне (2012). У России забрали 14 пекинских и 13 лондонских олимпийских медалей.

В сумме это уже 38 (увы, число явно увеличится) медалей, которые дали мошенникам, из-за чего по крайней мере 38 раз у честных спортсменов отняли ощущение справедливости и один из лучших моментов жизни – иначе награждение на Олимпиаде и не назовешь.

Прибавим сюда депрессию, разочарование, печаль, недоверие и отвращение, посеянные в сердцах друзей спорта. Зачем страстно болеть за спортсменов на Олимпиаде, если позднее придется залечивать душевные раны? На примере эстонского лыжного спорта мы знаем, к сожалению, что всё это очень болезненно.

Олимпийскому движению следует защитить себя от разбойной России и отказать ей от дома.

С желающими соревноваться в Пхёнчхане российскими спортсменами надо поступить точно так же, как поступили в этом году на Мировом чемпионате по легкой атлетике: спортсмены, которые могут доказать, что они чисты, могут участвовать, но не от своей страны, а сами по себе.

Лицемерный пафос а-ля «спорт и политика – две разные вещи» – это тупик. Комиссия МОК установила факты: на Олимпийских играх в Сочи Россия, чтобы обмануть соперников, запустила государственную допинговую программу. Более тесную связь политики и спорта надо еще поискать. Как и некогда в СССР, большой спорт в России – инструмент политического режима, которым режим пытается оправдать свое нахождение у власти.

На фоне происходящего Эстонии нужно перестать прятать голову в песок и признать: в деятельности баскетбольной Единой лиги и хоккейной лиги KHL есть, помимо спортивного, четкий политический аспект – поддерживать жизнь в советских стандартах поведения. Играть в их игры – значит служить целям Кремля.