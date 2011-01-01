Как погибла легендарная команда: Дело о крушении самолета с хоккеистами ярославского «Локомотива» закрыто

Главное следственное управление СКР прекратило расследование уголовного дела о катастрофе самолета с хоккеистами ярославского «Локомотива» в аэропорту «Туношна», сообщил «Интерфаксу» адвокат потерпевших Александр Захарьин.

«Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям - по причине гибели подозреваемых из числа членов экипажа», - сказал А.Захарьин.

В свою очередь отец форварда Ивана Ткаченко, погибшего вместе с одноклубниками в авиакатастрофе, заявил агентству, что рассчитывал на такой исход уголовного дела.

«Слава Богу, что закрыли, очень много нестыковок было обнаружено еще при рассмотрении дела Тимофеева (дело о подготовке пилотов Як-42)», - сказал Леонид Ткаченко.

По его словам, родственники погибших игроков не считают летчиков виновными в трагедии.

«Меня многие спрашивают, какая у меня версия? А какая у меня может быть версия, если суд отклонял все ходатайства потерпевших? Официальная версия о том, что один пилот давил на газ, а другой жал на тормоза. В нее не верят родственники. Виновных Бог накажет, а нам остается ходить на кладбище к детям», - отметил он.

Самолет Як-42, на борту которого находились игроки и тренеры хоккейного клуба «Локомотив», потерпел крушение 7 сентября 2011 года под Ярославлем. В авиакатастрофе погибли 37 спортсменов и семь членов экипажа, выжить удалось бортинженеру Александру Сизову.

Уголовное дело было возбуждено по факту авиакатастрофы, впоследствии из него было выделено в отдельное производство дело о ненадлежащей подготовке пилотов.

Одному из бывших руководителей авиакомпании «Як Сервис» Вадиму Тимофееву инкриминировалось нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

Рассмотрение дела о подготовке пилотов началось в декабре 2014 года. В ходе суда, родственники, посещавшие каждое заседание, усомнились в виновности фигуранта и состоятельности основной версии трагедии. Они неоднократно высказывали требования изучить материалы следствия в полном объеме и провести комплекс экспертиз, касающихся деталей самолета, видеозаписей последнего взлета и записей черного ящика переговоров пилотов с диспетчером. Некоторые свидетели и эксперты высказывали альтернативные версии авиакатастрофы.

Ярославский районный суд приговорил В.Тимофеева к пяти годам колонии-поселения и амнистировал его.