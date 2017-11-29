Российские спортсмены отказались возвращать олимпийские медали Сочи

Никто из российских лыжников не собирается сдавать медали Олимпийских игр в Сочи после решения Международного олимпийского комитета (МОК), официально заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По ее словам, честность отечественных спортсменов, если понадобится, будут доказывать в судах десять лет, пока процесс не будет выигран.

Для меня абсурдна ситуация, когда за якобы какие-то дела надо вернуть медали. В нашей команде никто не собирается сдавать медали. Будем судиться до тех пор, пока не выиграем процесс. Десять лет надо, будем десять лет судиться. Это абсурдно вообще наказывать вот так за то, что спортсмены не делали", - заявила Вяльбе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Медали не отдадим": лыжники и бобслеисты РФ будут судиться до победного конца

Напомним, что дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом признала виновными в нарушении антидопинговых правил лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 аннулированы, а завоеванные медали они обязаны вернуть.

В итоге Россия в лыжных гонках была лишена олимпийского золота и серебра в марафоне на 50 км, а также серебряных наград в мужской эстафете 4 по 10 км и командном мужском спринте.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков также заявил, что не будет возвращать олимпийские медали после решения МОК.

«Медали я не отдам, они заработаны потом и кровью в честной борьбе», - цитирует ТАСС Зубкова, который в Сочи стал победителем в соревнованиях экипажей двоек и четверок.

Зубкова вместе с партнерами по сборной также дисквалифицировала и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах комиссия Освальда. А Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о временном отстранении всех фигурантов дела, включая главу федерации и тренера сборной, от участия во всех международных стартах.

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