Порзиньгису чуть не сломали ногу в матче НБА

Латвийская звезда баскетбола Кристап Порзиньгис в среду в матче регулярного чемпионата НБА получил травму лодыжки, тогда как его клуб «Knicks» на своем поле со счетом 115:86 (33:22, 32:22, 23:20, 27:22) обыграл майамских «Heat» и прервал трехматчевую серию поражений.

Эта победа «Knicks» стала самой уверенной в этом сезоне.

Несмотря на то, что изначально казалось иначе, травма Порзиньгиса не была характеризована как слишком серьезная, более того, имелась возможность, что латыш во второй половине встречи вернется на площадку, однако этого не произошло.

Порзиньгис в этом матче провел на площадке немногим более двух минут, однако успел набрать четыре очка, так как реализовал оба двухочковых броска. На его счету также одна ошибка.

Латыш начал матч отлично, так как уже на первой минуте реализовал два двухочковых и набрал первые четыре очка «Knicks». Однако на третьей минуте он пытался не выпустить мяч за пределы площадки, когда подбежавший с левой стороны баскетболист «Heat» Джастис Уинслоу попытался добраться до мяча, в результате чего наступил на правую ногу латыша.

Лодыжка Порзиньгиса сильно выгнулась, и матч он продолжать не смог. В раздевалку баскетболист уходил при помощи членов своей команды. Глядя на повтор, показалась, что травма очень серьезна, однако затем более глубокие исследования показали, что перелома нет.

На площадку латыш не вернулся, хотя после первой половины встречи такая возможность не исключалась.