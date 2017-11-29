Дукурс - российским олимпийцам: будьте же мужиками, извинитесь и покайтесь!

После того, как Международный олимпийский комитет опубликовал первый подробный отчет, в котором объясняет, почему многих российских спортсменов лишают медалей Олимпиады в Сочи, над сборной России нависла угроза неучастия в Зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан. Страсти вокруг этого решения кипят не только спортивные, но и политические. Что думают по этому поводу в Латвии? Мнения опрошенных Русским TVNET спортивных специалистов радикально разделились: от "обязательно разрешить до категорического "нет".

Один из ведущих спортивных журналистов Латвии и непревзойденный комментатор Анатолий Крейпанс считает, что сборная России однозначно должна участвовать в Олимпиаде. «Если у вас на грядке с прекрасными растениями вдруг появились сорняки, это же не значит, что нужно перепахивать ее всю целиком. Вы же так там ничего не оставите. Да, виновных в этом допинговом скандале нужно наказывать, но посмотрите, что пишут те же федерации ведущих хоккейных держав, - Канады, Чехии, Швеции... Они все «за» участие сборной России. Посмотрите, ведь хоккеисты пострадают несправедливее всех, вспомните, кто в Сочи играл за Россию. Все же игроки были из НХЛ, скажите, какое они вообще имеют отношение к допинговому «компоту»?

Прямо сейчас премьерный показ экипировки Олимпийской команды России бренда ZASPORT. pic.twitter.com/6BWRAPsCws— Olympic Russia (@Olympic_Russia) November 29, 2017

Нельзя же наказывать абсолютно всех! Какая, в сущности, разница, что за сборную накажут - Россию, Польшу, Германию или Норвегию?! Мне кажется неправильным сам принцип вынесения вердикта», - заявил в интервью Русскому TVNET Крейпанс.

Специалист не отрицает, что у всего происходящего есть если и не политический подтекст, то некий «привкус». «Да, небольшой политический фон это создает, ведь чисто объективно иначе и быть не может.

Если кто-то Вам скажет, что нет, мол, нет здесь никакой политики, то он лукавит.

От отлучения какой бы там ни было сборной не выигрывает ни одна сторона: ни олимпийское движение, ни команда».

Выгодно ли было бы для Латвии отстранение сборной России от участия в Олимпиаде, тем более, зимней, где наша страна выступает несколько успешнее, чем на летней? Крейпанс считает, что если кто-то в основных видах спорта из твоих конкурентов и претендентов на медали выбывает из состязаний, то это, конечно, идет на пользу.

"Но для любого спортсмена намного приятнее и почетнее выиграть у сильнейших соперников. Здесь даже не важна причина "неучастия", - травма, дисквалификация. Да, титул остается титулом, я же не виноват, что кого-то не было, но привкус неполноценности твоей медали всегда остается. Давайте посмотрим на неожиданное "золото" нашего скелетониста Дукурса, которую он получил после допинговой дисквалификации своего главного соперника Третьякова в Сочи. Его медаль не то что обесценена, она просто получена после почти четырех лет.

Эмоционального, какого-то радостного, победного фона здесь никакого нет.

Сами же братья Дукурсы и их отец Дайнис говорили, что важнее, возможно, не сама медаль, а сам факт, что наказаны отдельные спортсмены, которые, скажем так, "были под колпаком".

IOC sanctions five Russian athletes and publishes first full decision as part of the Oswald Commission findings

Спортивный обозреватель Владимир Тин заявил в беседе с Русским TVNET, что полностью уверен в политической подоплеке «допингового скандала». «Выступать без флага и гимна своей страны, как это предлагают россиянам - абсурд! Лучше уж тогда вообще не выступать на этой Олимпиаде. Почему допинговые претензии предъявляются к отдельной стране, к России? Это же общемировая спортивная проблема, надо тогда уж одинаково относиться ко всем. Давайте, проверьте американцев, африканцев, которые давно подпадают «под допинг», о чем неоднократно писали.

Другие, значит, у нас все такие «белые и пушистые. Ерунда все это.

Я считаю, что в данном случае мы сталкиваемся с предвзятостью и политикой.

Я бы хотел, чтобы на Олимпиаде выступали все спортсмены, а сейчас что? Очнулись через четыре года? Ребята, а чем вы все это время занимались? Сейчас же вытаскиваются какие-то «скелеты из шкафа». Возьмите, например, норвежских лыжников, там же одни астматики, которые применяют определенные препараты против этой болезни, но ведь никто им не запрещает. Почему, спрашивается?

Считаю, что все происходящее связано с предстоящими выборами в России. Не зря об этом Путин говорил, а он никогда зря не болтает", - считает Тин.

Категорически не согласен с допуском сборной России к участию в корейской зимней Олимпиаде основоположник скелетонного спорта в Латвии, чемпион Латвийской ССР в 1985 году Дайнис Дукурс, отец внезапно ставшего чемпионом игр в Сочи Мартина Дукурса. "Нет, и еще раз нет! Не было в сборной России индивидуальных проблем по допингу, это была целая система! То, что было в официальных заявлениях, и то, что делала РУСАДА* переходит все "красные линии". Исчезают сами цель и смысл существования антидопинговой системы, зачем нам всем вообще тренироваться, если Россия запустила целый механизм по употреблению допинга в спорте.



Да, возможно, Россия не является мировой державой в зимних видах спорта, но в десятку-то ведущих государств, точно, входит. Однако, допущенные нарушения настолько тяжелы, что прощать это нельзя.

Пусть без России состав участников будет более "жидким", но зато Олимпиада пройдет честно

. Суровое наказание нужно еще и для того, чтобы больше никому не пришло в голову поступать подобным образом".

FOTO: meduza.io

Дукурс согласен, что некоторые спортсмены употребляли, употребляют и будут принимать запрещенные препараты, но, по его словам, это не было столь масштабно. «Я очень высоко ценю, например, как себя повела великая российская теннисистка Мария Шарапова. Господи, какой-то идиотский «Милдронат», это же такая ерунда! Но она повела себя сильно, как настоящая спортсменка, признав его употребление. Я снимаю перед ней шляпу! Разве российской команде сейчас не дали шанс признать свои ошибки? Сейчас вся мировая спортивная общественность ожидает от России извинений и покаяния.

олимпийская форма сборной России презентация 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/61tobQz5xB— ⭐️Tina Leon⭐️ (@TinaGOLeon) November 29, 2017

И у Вас, и у меня в жизни бывали случаи, за которые следует извинится, не так ли? А что сейчас делает Россия? Своими политическими заявлениями от Путина, своей бравадой некоторых уличенных в допинге и лишенных медалей спортсменов она лишь еще больше загоняет себя в тупик.

Получается, все вокруг врут, лишь Россия пытается выставить себя вечно правой во всем.

Ребята, ну не может же так быть, вы мужики или кто? Наберитесь храбрости и просто извинитесь. Давайте очистим спорт от допинга, махинаций и вранья! И никакой политики здесь нет...», - заявил Русскому TVNET Дайнис Дукурс.

Официальный сайт Зимней Олимпиады-2018

В Латвийском олимпийском комитете (ЛОК) отказались комментировать сложившуюся ситуацию. Как сказал пресс-секретарь ЛОК Мартиньш Малмейстерс, «до заседания Международного олимпийского комитета (МОК), которое состоится 5 декабря, мы никак не будем высказывать свое мнение по этому вопросу. Вот когда МОК примет окончательное решение, тогда президент ЛОК Алдонс Врублевскис даст исчерпывающие ответы на все вопросы. Решение пока не давать свою оценку по поводу участия России в зимних Олимпийских играх принято во всех странах», - подчеркнул Малмейтерс.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхёнчхане 9-25 февраля.

5 декабря МОК решит судьбу участия сборной России на Олимпиаде.

*(Российское антидопинговое агентство) — российская национальная антидопинговая организация, целью которой является выявление и предупреждение нарушения антидопинговых правил на территории Российской Федерации.