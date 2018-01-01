В Москве показали новую форму олимпийской сборной РФ, которая может не пригодиться

В Москве вечером 29 ноября прошел показ формы российских спортсменов, которую марка Zasport разработала для Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.

В комплект экипировки вошло 72 модели — от верхней одежды и шарфов до купальников и чемоданов, в основе которых лежат российский триколор и символика Олимпийских игр.

Вопрос участия отечественной делегации в главном спортивном форуме четырехлетия будет решен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета 5 декабря. Сами Игры пройдут с 9 по 25 февраля.





FOTO: AP/Scanpix

FOTO: REUTERS/Scanpix

Напоминанием, что 23 ноября Латвийский олимпийский комитет представил коллекцию одежды сборной Латвии, в которой спортсмены будут выступать на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Коллекция создана в цветах латвийского флага — белом, бордо, красном, а также сером. Кроме того одежду украшает традиционный национальный орнамент. Цена одного комплекта составит более 2 тысяч евро.