Видео: эволюция вратарских масок в НХЛ

Сложно представить, но в свое время в НХЛ вратари играли без защитных масок. Конечно, тогда другими были скорости, однако это не намного снижало риск получить травму лица или головы.

Впервые на лед известной арены «Madison Square Garden» в Нью-Йорке в маске 1 ноября 1959 года вышел вратарь монреальских «Canadiens» Жак Планте. С тех пор вратарские маски пережили быструю эволюцию.

Изначально изготовленные маски затрудняли хоккеистам видимость, однако с шестидесятых годов вратари обращались к врачам с травмами лица значительно реже, чем раньше.

В 70-х годах внутри масок появилась легкая набивка, что еще больше отдалило голкиперов от риска повредить лицо. В наши дни «рабочие» травмы лица у вратарей практически невозможны.