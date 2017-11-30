Бразильский «Гремио» в третий раз в истории стал обладателем Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб «Гремио» в третий раз в истории стал обладателем Кубка Либертадорес - южноамериканского аналога европейской Лиги чемпионов.

В ответном матче финала команда из Порту-Алегри переиграл аргентинский «Ланус» со счетом 2:1 и одержала победу по сумме двух встреч - 3:1.

Лучшим игроком турнира был признан 24-летний нападающий победителей Луан Виейра, которого летом пытался приобрести московский «Спартак». В Кубке Либертадорес он забил восемь мячей в 12 матчах.

Этим триумфом бразильцы обеспечили себе последнюю путевку на клубный чемпионат мира по футболу, который пройдет 6-16 декабря в ОАЭ.

«Гремио» начнет турнир с полуфинала и встретится с победителем матча между марокканским «Видадом» и мексиканской «Пачукой».

Помимо этих трех команд в соревнованиях примут участие «Урава» (Япония), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Джазира» (ОАЭ) и действующий обладатель титула мадридский «Реал», который также подключится в полуфинале.

Бразильские команды не побеждали в Кубке Либертадорес с 2013 года. Ранее «Гремио» этот трофей доставался в 1983 и 1995 годах. Самым титулованным клубом в истории турнира является аргентинский «Индепендьенте», на счету которого семь побед.

После триумфа «Гремио» толпы фанатов высыпали на улицы Бразилии и несколько часов праздновали успех.