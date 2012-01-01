Глава WADA: Необходимо ввести санкции против России

Против Российской Федерации необходимо ввести коллективные санкции. Об этом заявил Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в интервью газете Спорт-экспресс.

«Тут (в истории с использованием спортсменами РФ допинга) должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно - очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК (Международный олимпийский комитет)», - заявил Макларен.

По его мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Олимпийских играх в Сочи.

Отметим, окончательного решения об участии спортсменов РФ в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году пока нет. МОК объявит о нем 5 декабря по итогам заседания в Лозанне. Участие сборной РФ зависит от выводов комиссий, возглавляемых Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом.

Ранее сообщалось, что анонимный источник передал в WADA российскую базу данных с результатами допинг тестов спортсменов с 2012 по 2015 год.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором утверждается, что более тысячи российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта пользовались допинговой госпрограммой.