В серии буллитов «Динамо» Рига уступило «Ладе»

В четверг, 30 нобря, вечером рижское «Динамо» провело четвертую игру на выезде в рамках КХЛ с результатом 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1), не одолев соперника - «Ладу» из Тольятти.

Тольяттинцы забросили две подряд шайбы в большинстве во втором периоде, Белоусов отметился и ассистом, и голом. Рижане, однако, в третьей 20-минутке благодаря шайбам Редлихса и Пуяца перевели игру в овертайм.

Все решилось в серии буллитов. Рижанин Дарзиньш открыл в ней счет, но Харпер и Филатов принесли «Ладе» победу.

«Лада» - «Динамо» (Рига) - 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 2:1)

Шайбы забросили: 1:0 Скороходов (Белоусов, Воробьев), 24.43, ГБ2:0 Белоусов (Иванников), 25.51, ГБ2:1 Редлихс (Дарзиньш), 46.562:2 Пуяц (Макмиллан), 51.213:2 Филатов, 65.00, ПБ

Вратари: Иванников - Калниньш

Статистика матча: Броски: 57-47 ; Броски в створ: 31-24 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 31-17 ; Блокированные броски: 9-8 ; Силовые приемы: 18-13 ; Время в атаке: 10:30-09:26 ; Штраф: 4-14