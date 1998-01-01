Киров Липман будет принят в Зал славы IIHF

Бывший президент Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Киров Липман будет принят в Зал славы Международной федерации хоккея на льду (International Ice Hockey Federation, IIHF). Об этом в пятницу сообщила федерация.

На чемпионате мира в следующем году, который пройдет в Дании, Липману будет также вручен приз за вклад в IIHF и развитие международного хоккея.

Как подчеркивает IIHF, именно под руководством Липмана латвийский хоккей сумел добиться важных успехов - сборная Латвии в 90-ые вошла в элитный дивизион чемпионата мира, а также четыре раза выступала на Олимпийских играх.

Липман занимал пост президента ЛФХ с 1998 до 2016 года, а до этого также возглавлял федерацию в 1994-1995 годах.

Благодаря активной деятельности Липмана в 2006 году в Риге состоялся чемпионат мира. Затем Латвия несколько раз выдвигала свою кандидатуру на повторное проведение турнира и добилась права организовать чемпионат вместе с Белоруссией в 2021 году.

Из представителей Латвии в Зал славы IIHF уже включены два хоккеиста - Хелмут Балдерис (в 1998 году) и Артур Ирбе (в 2010 году).