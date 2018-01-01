ФИФА не доверит российским специалистам допинг-контроль на ЧМ-2018

Руководитель медицинского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) бельгиец Мишель Д'Оге заявил, что на грядущем чемпионате мира в России в вопросах допинг-контроля обойдутся без малейшего участия принимающей стороны. Все тесты будут находиться под полным контролем ФИФА.

Он уточнил, что никто из россиян не будет иметь доступа к сбору, хранению и анализу образцов даже в том случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к тому времени восстановят в правах.

«Мы хотим всех заверить, что ФИФА намерена провести все очень прозрачным и ясным способом, объективно и без вмешательства людей, которые могли бы находиться под подозрением», - цитирует футбольного чиновника The Telegraph.

Все пробы, взятые у футболистов на ЧМ-2018, будут направлены в швейцарскую лабораторию в Лозанне.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 1 декабря в Кремле.



