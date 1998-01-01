Киров Липман удостоен награды имени Пола Лойка, но в Зал славы IIHF пока не принят

Бывший президент Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Киров Липман в мае следующего года получит награду Международной федерации хоккея на льду (International Ice Hockey Federation, IIHF) имени Пола Лойка за вклад в развитие спорта, но пока в Зал славы IIHF не принят.

Ранее было сообщено, что на чемпионате мира в следующем году, который пройдет в Дании, Липман будет принят в Зал славы IIHF, но награда имени Лойка этого не подразумевает.

Награду имени Лойка получил в 2003 году родившийся в Латвии Висвалдис Георг Нагобагс, который после войны эмигрировал с семьей в США и долгие годы был врачом американской сборной.

Как подчеркивает IIHF, именно под руководством Липмана латвийский хоккей сумел добиться важных успехов - сборная Латвии в 90-ые годы вошла в элитный дивизион чемпионата мира, а также четыре раза выступала на Олимпийских играх.

Липман занимал пост президента ЛФХ с 1998 до 2016 года, а до этого также возглавлял федерацию в 1994-1995 годах.

Благодаря активной деятельности Липмана в 2006 году в Риге состоялся чемпионат мира. Затем Латвия несколько раз выдвигала свою кандидатуру на повторное проведение турнира и добилась права организовать чемпионат вместе с Белоруссией в 2021 году.