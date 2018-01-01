Мутко подвел итоги жеребьевки чемпионата мира 2018 года

«Эмоциональная жеребьевка, красочная и непредсказуемая. Удачно сформировались группы. Это то, к чему мы стремились, чтобы наши люди могли прикоснуться к величию футбола.

На мой взгляд, все города получат возможность увидеть лучших игроков мира. Что касается нашей группы, то она достаточно ровная и дает шансы всем командам. Да, самый серьезный соперник — Уругвай, но и Египет является сильной командой с ярко выраженной звездой.

России надо готовиться к каждой команде, к каждому матчу готовится как к решающему. А то, знаете ли, могут быть сюрпризы», — цитирует Мутко RT.