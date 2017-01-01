Российская биатлонистка рассказала о зарплате в 6 рублей

Российская биатлонистка Кристина Резцова поиронизировала насчет зарплаты в национальной команде. Об этом сообщает портал Sportbox.ru

Спортсменка выложила в Instagram-аккаунте фотографию, где видно поступившую на счет сумму в шесть рублей (0.09 EUR). «Ребят, не подскажете, куда зарплату потратить? Вот так и живет сборная России», — пошутила биатлонистка.

21-летняя Резцова — дочь двукратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Спортсменка выступала на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в норвежском Шушене. В первом спринте 23 ноября россиянка показала четвертый результат, во втором — 48-й.

29 ноября на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде российские биатлонистки остались без медалей в индивидуальной гонке. Победу одержала белоруска Надежда Скардино. Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, занявшая 27-е место.

Этап в Эстерсунде — первый в сезоне-2017/2018. Он завершится 3 декабря.