Конькобежки России обновили мировой рекорд в командном спринте

Российские конькобежки в составе Ангелины Голиковой, Ольги Фаткулиной и Елизаветы Казелиной обновили свой же рекорд мира в командном спринте на этапе Кубка мира в канадском Калгари. Они преодолели дистанцию за 1 минуту 24,84 секунды.

«Наши девушки обновили свой же рекорд мира, который установили на «Тиалфе«. Все рекорды мира будут ратифицированы в соответствии с регламентом в конце сезона. Если все правила по оформлению рекорда были соблюдены в Калгари, то рекорд будет утвержден», - заявил глава технического комитета ISU по конькобежному спорту Александр Кибалко «Р-Спорт».

«Командный спринт как дисциплина только развивается, и неудивительно, что рекорды постоянно обновляются. Сейчас после высокогорных этапов Кубка мира рекорды какое-то время простоят, но в любом случае потенциал по рекордам у этого вида программы огромный», - заключил Кибалко.

Российские конькобежки установили прежний рекорд мира в ноябре на первом этапе Кубка мира в нидерландском Херенвене, пробежав в этой дисциплине с результатом 1 минута 26,62 секунды.





