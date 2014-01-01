Матч «Йокерит» - СКА побил рекорд посещаемости КХЛ

Новый рекорд посещаемости КХЛ установлен на матче «Йокерит» - СКА, который стал первым в истории лиги, прошедшим на открытом воздухе.

Игру, состоявшуюся в субботу в столице Финляндии и закончившуюся со счетом 4:3 в пользу гостей, посетили 17645 болельщиков хоккея.

Матч состоялся в парке Кайсаниеми (в центре Хельсинки), где специально к этой встрече были возведены трибуны, рассчитанные на 18 тысяч зрителей.

Матч был приурочен к нескольким памятным датам: 100-летию независимости Финляндии, 50-летию ХК «Йокерит» и юбилейному десятому сезону КХЛ.

Предыдущий рекорд посещаемости хоккейного матча, проведенного в системе, объединяющей Континентальную, Высшую и Молодежную хоккейные лиги (КХЛ, ВХЛ и МХЛ), был установлен в апреле 2014 года на игре в Праге между местным «Львом» и магнитогорским «Металлургом» - 17 073 зрителя.



