Рижское «Динамо» разошлось: «Слован» разгромлен 5:1

В воскресенье рижское «Динамо» на своей площадке принимало братиславский «Слован». К радости всех болельщиков, рижане показали отличный хоккей и сумели одержать первую победу в основное время на своем поле в этом сезоне, уверенно победив со счетом 5:1!

Первый период:

Первый период начался с атак «Динамо», которое выглядело лучше и играло первым номером на протяжении всего периода. В целом, команды показывали довольно скоростной и открытый хоккей, в результате чего опасные моменты возникали то у одних, то у других ворот.

На пятой минуте рижане получили возможность разыграть лишнего и потребовалось им на это меньше минуты -

счет в матче открыл Гунтис Галвиньш, точно и сильно бросивший с позиции защитника.

На 12-й минуте периода игроки «Слована» снова нарушили правила и остались сначала вчетвером, а затем и втроем против пятерых «динамовцев».

При игре 3 на 5 гости выстояли, но стоило вернуться одному из удаленных на лед, как Микс Индрашис после паса Лауриса Дарзиньша довел счет до 2:0.

«Слован» пытался быстро отыграться, но Янис Калниньш действовал в воротах безукоризненно, чего нельзя сказать о его оппоненте Якуба Штепанеке -

на 3 минуты и 21 секунду до перерыва Лаурис Дарзиньш после паса Индрашиса поразил ворота - 3:0!

За 35 секунд до перерыва за удар клюшкой был удален Марис Бичевскис, но до сирены счет на табло так и не изменился.

Второй период:

Второй период рижское «Динамо» начало в меньшинстве, но Бичевскису вернуться на лед, как на скамейку штрафников отправился Нериюс Алишаукскас, а еще через пять минут - Оскар Батня. Таким образом, рижанам приходилось тратить много усилий на обороту, и на атаки сил просто не было.

На 15-й минуте игрового отрезка давление «Слована» принесло результат -

Андрей Месарош сумел переиграть Калниньша и сократить разрыв в счете.

Впрочем, радость братиславских хоккеистов была недолгой -

уже через 1 минуту и 38 секунд Френк Разгалс довел счет до 4:1 и вновь увеличил разрыв.

Гости к такому повороту событий готовы не оказались, и на то, чтобы прийти в себя, им потребовалось время. «Динамо» этим воспользовалось на все сто процентов -

Микс Индрашис оформил дубль, заработал четвертое очко за матч и довел счет до 5:1!

За 49 секунд до перерыва в меньшинстве остался «Слован», но шайба в воротах Штепанека до перерыва так и не побывала.

Третий период:

Третий период выдался самым богатым на эмоции: «Слован», не успевая за атаками рижан, играл гораздо грязнее, возникали стычки и драки. Если за 20 минут игрового времени «Динамо» набрало 6 минут штрафа, 4 из которых составили 2+2 Френка Разгалса за драку, то в копилке словаков аж 14 штрафных минут, причем причины удалений говорят сами за себя - подножка, удар клюшкой, грубость, атака игрока не владеющего шайбой.

Конечно, столь грубая игра соперника была на руку рижанам, которые раз за разом отрабатывали игру в большинстве. До заброшенных шайб, впрочем, не дошло, но при счете 5:1 на табло это не так уж и важно. Куда важнее то, что «Динамо» порадовало своих болельщиков, одержав первую победу на своей площадке в основное время в этом сезоне.

Таким образом, в копилке рижан уже 29 очков в 38 играх, а это позволяет команде Гирта Анкипанса подняться на предпоследнее место в общей турнирной таблице - на самое дно опустилась ханты-мансийская «Югра», на счету которой 29 очков в 38 матчах. Впрочем, до предпоследнего места в Западной конференциии «Динамо» еще далеко - от «Слована» команду отделяют 11 очков, да и провели словаки на одну игру меньше.