СМИ: Россию допустят до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе

Россияне будут допущены к участию в зимней Олимпиаде в Южной Корее в нейтральном статусе, который предполагает полное отсутствие какой-либо государственной атрибутики на экипировке, утверждает газета «Советский спорт» со ссылкой на источники ряде международных спортивных структур. Это может привести к бойкоту Игр со стороны РФ.

Утверждается, что именно такое решение будет озвучено на заседании исполкома Международного олимпийского комитета 5 декабря. Формулировки еще будут оттачиваться в оставшееся до заседания время, но суть уже не изменится.

Российских спортсменов допустят, но без флага, гимна и без обозначений «Россия» на форме и на атрибутике. Ряд высокопоставленных фигур в мировом спорте считают подобный выход разумным компромиссом.

"Не все понятно и с тем, как будет трактоваться понятие "нейтральный статус" в отношении сборных команд - к примеру, фигуристов, керлингистов или российской хоккейной сборной. С высокой степенью вероятности сборная России по хоккею будет выступать в некой белой форме, без какой-либо символики, без надписей "Россия", - пишет газета.

Отметим, что российская делегация заранее отказалась от участия в Олимпиаде при таком развитии событий.

Глава государства Владимир Путин назвал подобный поворот, как и полный недопуск, «унижением для страны», после чего президент Олимпийского комитета страны заявил, что отечественная делегация отправится на соревнования в южнокорейский Пхенчхан только под флагом своей страны.

Кроме того, россиянам могут не показать Олимпиаду по федеральному телевидению в случае неучастия в ней отечественных спортсменов.

Решение по вопросу участия сборной РФ в Олимпиаде - 2018, которая пройдет с 9-го по 25 февраля, исполком МОК примет 5 декабря. Глава организации Томас Бах заявил, что вердикт будет объективным и справедливым, несмотря на оказываемое на исполком давление.

МОК будет основываться только на выводах двух внутренних комиссий во главе с Деннисом Освальдом и Самуэлем Шмидом. Они рассматривают обвинения в адрес РФ, изложенные в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Первая комиссия занимается расследованием случаев возможных махинаций с допинг-пробами в Сочи, а вторая проверяет гипотезу о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему, которуюкатегорически отрицают российские власти.

По итогам работы комиссии Освальда на сегодняшний день наказаны 25 российских спортсменов, сборная РФ потеряла 11 медалей Игр-2014 и задним числом лишилась лидерства в общем зачете.