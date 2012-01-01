WADA подтвердило подлинность базы данных от Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность данных о допинг-тестах за период с января 2012 года по август 2015 года, предоставленных информатором Григорием Родченковым из базы Московской лаборатории. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на главу отдела расследований Гюнтера Юнгера.

«Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных. Это подтверждает слова Родченкова о том, что с 2012 по 2015 год Россия принимала меры по сокрытию положительных допинг-проб своих спортсменов», — заявил Юнгер.

Отмечается, что новые обстоятельства могут привести к санкциям в отношении России и помешать представителям страны выступить на Олимпийских играх 2018 года.

2 декабря НТВ опубликовал видеозапись, на которой Родченков заявил: «Борьба с допингом мне совершенно похер... Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!»

В тот же день вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что информатор WADA просил не лишать его работы в Московской антидопинговой лаборатории и предлагал «взорвать все: и WADA, и МОК».

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент МОК проводит расследование, в результате которого сборная России лишилась 10 медалей Олимпиады в Сочи и переместилась с первого на четвертое место в общекомандном зачете.