Источник Кремля: «Если предложат нейтральный флаг - на Олимпиаду не едем»

Вчера, 3 декабря, Агентство «Весь спорт» процитировала слова влиятельного политического журналиста, члена «кремлёвского пула» Андрея Колесникова об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане – после вероятных санкций Международного олимпийского комитета (МОК). В комментариях на своей странице в соцсети Facebook он, отвечая на реплику о возможной реакции «А наши психанут – и совсем не поедут», написал: «Не психанут, это давно решено». Эту реплику трактовали, что Россия не будет бойкотировать Игры. Андрей Колесников разъяснил свои инсайды, - пишет allsportinfo.ru.

««Весь спорт» процитировал вчера мой комментарий к моему посту со смыслом, ровно противоположным тому, что я вкладывал, - написал Андрей Колесников. – Все, по-моему, без исключения спортивные ресурсы процитировали зачем-то. Я-то имел в виду, что если предложат выступать под нейтральным флагом, то всё решено: не едем... Спортсменам, конечно, дадут возможность самим решать... Ну, и всё такое...

Вчера вечером появилась вроде новая информация (вниманию Агентства «Весь спорт»!): что членам исполкома МОК (14 человек, включая президента МОК Томаса Баха) предложат две резолюции: очень резкую (включающую нейтральный флаг) и не очень. И ситуация так складывается, что они могут проголосовать за «не очень».

Еще сомневаются! Посмотрим. Один день остался»,

- сообщает Колесников.

Вчера газета «Советский спорт» со ссылкой на источники ряде международных спортивных структур сообщила, что россияне будут допущены к участию в зимней Олимпиаде в Южной Корее в нейтральном статусе, который предполагает полное отсутствие какой-либо государственной атрибутики на экипировке.

Это может привести к бойкоту Игр со стороны РФ.

Утверждается, что именно такое решение будет озвучено на заседании исполкома Международного олимпийского комитета 5 декабря. Формулировки еще будут оттачиваться в оставшееся до заседания время, но суть уже не изменится.

Российских спортсменов допустят, но без флага, гимна и без обозначений «Россия» на форме и на атрибутике. Ряд высокопоставленных фигур в мировом спорте считают подобный выход разумным компромиссом.

"Не все понятно и с тем, как будет трактоваться понятие "нейтральный статус" в отношении сборных команд - к примеру, фигуристов, керлингистов или российской хоккейной сборной. С высокой степенью вероятности сборная России по хоккею будет выступать в некой белой форме, без какой-либо символики, без надписей "Россия", - пишет газета.

Как уже писал Русский TVNET, еще в начале ноября глава Олимпийского комитета России Александр Жуков категорически заявил: «Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом выступать не будут!».

«Позиция однозначная у всех - россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», - цитирует Жукова агентство «Р-Спорт».

В своей речи Жуков ссылается на заявление президента России Владимира Путина, который отметил, что

допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом, равно как и полный недопуск, будет «унижением для страны».

От выступления в Пхенчхане под нейтральным флагом за хоккеистов ранее уже отказался председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане будет принято на заседании исполкома МОК, которое состоится 5-6 декабря в Лозанне (Швейцария). Основанием станут доклады комиссий Дениса Освальда (исследовала вопросы манипуляции допинг-пробами на Олимпийских играх-2014 в Сочи) и Самуэля Шмида (вопросы с возможным существованием государственной допинг-системы в России). Вердикт будет объявлен 5 декабря, в 20.30 по рижскому времени. Наиболее вероятный, по мнению экспертов, вариант – допуск в Пхенчхан ограниченного (рядом условий) числа российских спортсменов под нейтральным статусом – без называния страны, флага, гимна и т.д.