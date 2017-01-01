Кто претендует на титул лучшего спортсмена года в Латвии?

На награду лучшего спортсмена 2017 года претендуют баскетболист Кристап Порзиньгис, скелетонист Мартин Дукурс, боксер Майрис Бриедис, байдарочник Алексей Румянцев, биатлонист Андрей Расторгуев, теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова, семиборка Лаура Икауниеце-Адмидиня, тяжелоатлетка Ребека Коха и борчиха Анастасия Григорьева.

В прошлом году лучшими спортсменами были названы Порзиньгис и Икауниеце-Адмидиня.

Церемония вручения латвийской награды года в спорте состоится 21 декабря в кинотеатре «Splendid Palace».

Награды будут вручены спортсменам в 11 номинациях, претендентов на их соискание выдвинули спортивные журналисты и федерации, представители Латвийского олимпийского комитета и другие спортивные эксперты.