Украинский боксер Усик: бой с Бриедисом состоится в Риге

Украинский чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, на каком этапе сейчас его подготовка к поединку против чемпиона WBC латвийца Майриса Бриедиса и сообщил, где может пройти их бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.

"На кону боя с Бриедисом стоит объединение поясов, так что ни о какой спортивной злости речи не идет. Я буду делать свою работу, качественно боксировать, демонстрировать зрителям хороший, качественный бокс. Ненависти к Майрису у меня никакой нет. У меня наоборот радость, что у него есть пояс, у меня есть пояс и они будут объединяться.

Мы сейчас пашем. У нас однообразные «серые» тренировки каждый день.

На этой неделе должны окончательно объявить дату и место боя. Вроде 27 января. Насколько я знаю, это должна быть Рига. Шикарно, я еду в Ригу!",

- рассказал Усик в программе "Чоловічий Клуб".