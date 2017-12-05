Сборную России отстранили от Олимпиады

Во вторник в швейцарской Лозанне завершилось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на повестке дня которого было решение о допуске россиян на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, стартующие в феврале 2018 года.

Российский Олимпийский комитет временно дисквалифицирован, а спортсмены из России будут соревноваться на Играх-2018 под нейтральным флагом.

При этом сборная РФ отстранена от участия в Олимпиаде-2018.

Исполнительный совет МОК также постановил, что россияне смогут соревноваться в индивидуальных или командных видах в статусе «олимпийский спортсмен из России». Они будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях в их честь будет звучать олимпийский гимн.

Участники Игр от РФ должны не только пройти квалификационные соревнования, но и соответствовать специально установленным для них критериям в качестве «чистых» атлетов.

Бывший министр спорта, а ныне вице-премьер РФ Виталий Мутко и его экс-заместитель Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад.

Также сообщается о штрафе в размере 15 млн долларов, наложенном на Олимпийский комитет России чтобы возместить расходы МОК на расследования.

По данным портала InsideTheGames, ранее у российской делегации забрали мобильные телефоны, чтобы исключить возможность утечки информации до официальных заявлений. Индивидуальных средств коммуникации лишились и члены исполкома, которые утром проникли в здание штаб-квартиры МОК через подземную автостоянку, минуя собравшихся журналистов.

После короткого обеденного перерыва исполком заслушал выступление комиссий под руководством Самуэля Шмида и Дениса Освальда. Собравшимся дали время на чтение документов, после чего началось обсуждение их содержимого.

У членов российской делегации было еще меньше времени, чтобы прочитать отчет Шмида: они получили копию доклада всего за 20 минут до начала своего выступления на исполкоме.

К настоящему времени заседание за закрытыми дверями завершилось.

На пресс-конференцию МОК аккредитовано около 200 журналистов, в том числе около 40 из России. С приближением «часа икс» обстановка в зале накаляется. Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, автор серии скандальных фильмов о допинге в РФ, обратился к охранникам с просьбой оградить его от российских коллег.

Тем временем директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крейг Спенс сообщилв Twitter, что ему поступил звонок от пранкера из России, представившегося бывшим главой IPC Филиппом Крейвеном.

Розыгрыш не удался, так как сэр Филипп в это время сидел рядом с ним.

Позицию России на заседании до членов исполкома доносили президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка Европы и мира по фигурному катанию 18-летняя Евгения Медведева.

Российская делегация прибыла на заседание Исполкома МОК в Лозанне. pic.twitter.com/V24poy2SL9— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 5 December 2017

Глава МОК Томас Бах заверил, что исполком примет объективное и независимое решение,несмотря на оказываемое на него давление.

Решение будет принято на основе докладов двух комиссий - под руководством Самуэля Шмида и Дениса Освальда. Обе изучали обвинения в адрес РФ, изложенные в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Комиссия, которую возглавляет Освальд, получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Первыми итогами ее работы стало признание двух десятков олимпийцев виновными в нарушении антидопинговых правил на домашней Олимпиад

е илишение России победыв общекомандном зачете соревнований.

Комиссия под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида изучает обвинения в существовании в РФ государственной допинговой системы, в которую, помимо множества спортсменов, якобы были вовлечены сотрудники Минспорта и спецслужб. Результат ее работы будет обнародован на исполкоме.

Наиболее вероятным вариантом являлся допуск в Пхенчхан ограниченного числа российских спортсменов в нейтральном статусе

- без названия страны, флага, гимна и т. д. Подобная процедура была опробована на последнем чемпионате мира по легкой атлетике. Однако Россия, рассчитывая на «здравый смысл» членов исполкома МОК, заранее отвергла свое участие в Олимпиаде при таком развитии событий.

Хотя официальный Кремль предпочиталне обсуждать тему бойкотадо решения МОК, президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что недопуск россиян к Олимпиаде, равно как и их допуск под нейтральным флагом,будет унижением для страны. После этого Олимпийский комитет Россиизаявил о невозможностивыступления в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Кроме того, россиянам могут не показать Олимпиадупо федеральному телевидению в случае неучастия в ней отечественных спортсменов.



