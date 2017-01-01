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В Риге прошел этап турнира боевых искусств KOK'52

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Фото: Пресс-фото

2 декабря в Arēna Rīga прошел финал популярного международного бойцовского шоу KOK (King of Kings). Главный бой за пояс Чемпиона мира по кикбоксингу в среднем весе (до 85 кг) по версии КОК прошел между британцем Маркусом Пауэллом и известным латвийским нокаутером Зауром Джавадовым.

Участниками субботнего KOK’52. World GP Final 2017 стали финалисты турнира, состоявшихся в Риге чуть ранее — 28 октября. Джавадов тогда завовал чемпионский пояс, победив нокаутом молдаванина Сергея Морари.

На этот раз, однако, преимущество 30-летнего латвийца оказалось не столь явным: после трех раундов довольно равного боя с Пауэллом, решением судей Джавадову была присуждена победа по очкам.

Помимо этого в рамках турнира прошли еще 11 боев между сильнейшими спортсменами в среднем весе из Латвии и других стран. В этот же вечер зрители смогли увидеть бои в рамках MMA Bushido — такое в Латвии было впервые.

Как всегда, было зрелищно и жарко.

Результаты:

1TH FIGHT, MMA BUSHIDO RULES –78 KG, 2x5min

VITOLD JAGĖLO [LITHUANIA] VS ARTŪRS LEISANS [LATVIA]

Winner: Vitold Jegelo. Extra round . Won by points 3:0

2ND FIGHT, MMA BUSHIDO RULES -71 KG, 2x5min

MANTAS JUZELIŪNAS [LITHUANIA] VS ALEKSANDRS ČIŽOVS [LATVIA]

Winner Aleksandrs Cizovs. Won by technical knockout. 1st round 3:21 min.

3RD FIGHT, KOK RULES – 71 KG, 3x3 min

HUBERT DYLEWSKI [POLAND] VS RICHARDS ZEIMANIS [LATVIA]

Winner- Hubery Dylewski. Won by technical knockout. 1st round 2:25min.

4TH FIGHT, BOXING RULES – 61,2 KG, 6 x3 min

ISTVAN DEMETER [HUNGARY] VS ARTIOM RAMLAV [LATVIA]

Winner- Artiom Zeimanis. Won by technical knockout . 2nd round 0:48min

5TH FIGHT, KOK RULES -85 KG, 3x3min

KIRIL LEN [POLAND] VS JURIJS ORLOVS [LATVIA]

Winner Jurijs Orlovs. Won by points 2:0

6TH FIGHT, KOK GP , KOK RULES -85 KG, 3x3min

MIKE SPRANGH [HOLLAND] VS YAUHENI VOLCHEK [BELARUS]

Winner Mike Sprangh. Extra round. Won by points 2:0

7TH FIGHT, MMA BUSHIDO RULES – 85 KG, 2x5 min

MARVIN ABOELI [HOLLAND] VS HASANS MEŽIJEVS [LATVIA]

Winner Hasans Mezijevs. Won by Choke. 2nd round 3:07 min.

8TH FIGHT, MMA BUSHIDO RULES -63 KG, 2x5 min

SLAWOMIR SZCZEPANSKI [POLAND] VS DANILS VESNONOKS [LATVIA]

Winner Danils Vesnonoks. Won by arm lock. 2nd round 2:54min.

9ND FIGHT, KOK RULES -85 KG, 3x3min

TOMAS STEPONKEVIČIUS [LITHUANIA] VS ALEKSEJS MARIŽIHINS [LATVIA]

DRAW

10RD FIGHT FINAL, KOK RULES -93 KG, 3x3min

LUKASZ LIPNIACKI [POLAND] VS REINIS POROZOVS [LATVIA]

Winner- Reinis Porozovs. Won by points 3:0

11TH FIGHT, KOK GP, KOK RULES -85 KG, 3x3min

IGNAS VAIŠVILA [LITHUANIA] VS RAIMONDS AUKŠTIKALNIS [LATVIA]

Winner- Raimonds Aukstikalnis. Won by technical knockout. 2nd round 0:35 min.

12TH FIGHT GP, KOK RULES -77 KG, 3 x3min

MARCUS POWELL [ENGLAND] VS ZAURS DŽAVADOVS [LATVIA]

Winner- Zaurs Dzavadovs .Won by points 2:1.

Добавим, следующий турнир KOK пройдет в Риге 24 февраля будущего года.

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