Россия извинилась перед МОK; Путин примет решение по поводу Олимпийских игр 6 декабря

«Я как президент Олимпийского комитета России приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране», — сказал Жуков.

При этом он обратил внимание исполкома на тот факт, что сейчас больше всего страдают молодые спортсмены, которые во время Олимпийских игр в Сочи не входили в состав национальной команды.

Cтало известно, что президент России Владимир Путин примет решение об участии или неучастии сборной России на зимней Олимпиаде-2018 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев, сообщает Чемпионат.com.

Между тем, Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение МОК отстранить Россию от Олимпийских игр.

«Чего только нам не приходилось исторически выносить от «партнеров». Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями... Берём и выживаем <...> Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да.» — написала Захарова в Facebook.

Как уже сообщал наш портал, во вторник в швейцарской Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на повестке дня которого стояло решение о допуске россиян на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, стартующие в феврале 2018 года.

По итогам заседания Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а сборная РФ отстранена от участия в Олимпиаде-2018. Отечественным спортсменам предложено соревноваться под нейтральным флагом. «Чистых» атлетов будет отбирать специальная комиссия.









