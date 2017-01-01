Официально: Бриедис будет драться с Усиком в Риге

Лучший боксер Латвии Майрис Бриедис (23-0, 18 KO) проведет полуфинальный бой мировой суперсерии бокса в первом тяжелом весе против украинца Александра Усика (13-0, 11 KO) 27 января в «Арена Рига», сообщили организаторы турнира.
Ранее прозвучала информация, что бой Бриедиса и Усика может состояться в Риге, Киеве или Чикаго.
CONFIRMED: Usyk vs Briedis semi-final confirmed for Riga, 27 January! 💥
📰 Full story: https://t.co/7BBEYC6hF9
🇺🇦vs🇱🇻 #UsykBriedis 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/G1DP44eZgc— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 6 декабря 2017 г.
Сам Усик в понедельник в интервью «Boxing Ukraine Atamans Pro» заявил, что готовится к поездке в столицу Латвии.
«Мне все равно, где драться», - цитирует Усика официальный сайт турнира. «В Риге будет 10 000 болельщиков, это прекрасно. Фанаты могут ждать красивого и интересного боя между двумя чемпионами мира».
30-летний Усик считается главным фаворитом всего турнира. Как и Бриедис, он в своей карьере не потерпел ни одного поражения.
Отметим, что победитель суперсерии получит не только награду имени Мохаммеда Али, но и станет обладателем всех четырех самых престижных чемпионских поясов.