Официально: Бриедис будет драться с Усиком в Риге

Лучший боксер Латвии Майрис Бриедис (23-0, 18 KO) проведет полуфинальный бой мировой суперсерии бокса в первом тяжелом весе против украинца Александра Усика (13-0, 11 KO) 27 января в «Арена Рига», сообщили организаторы турнира.

Ранее прозвучала информация, что бой Бриедиса и Усика может состояться в Риге, Киеве или Чикаго.

Сам Усик в понедельник в интервью «Boxing Ukraine Atamans Pro» заявил, что готовится к поездке в столицу Латвии.

«Мне все равно, где драться», - цитирует Усика официальный сайт турнира. «В Риге будет 10 000 болельщиков, это прекрасно. Фанаты могут ждать красивого и интересного боя между двумя чемпионами мира».

30-летний Усик считается главным фаворитом всего турнира. Как и Бриедис, он в своей карьере не потерпел ни одного поражения.

Отметим, что победитель суперсерии получит не только награду имени Мохаммеда Али, но и станет обладателем всех четырех самых престижных чемпионских поясов.