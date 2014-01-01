Тарасовой не жалко Мутко, который «увлек Россию в такой кошмар»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей не жалко, что Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил вице-премьера России Виталия Мутко от посещения Олимпийских игр.

Соответствующее решение было принято 5 декабря в Лозанне по итогам заседания исполкома МОК. Комиссия МОК постановила, что Мутко, занимавший во время Олимпиады в Сочи пост министра спорта страны, несет ответственность за допинговые махинации хозяев Игр-2014. Вместе с Мутко пожизненный запрет получил его экс-заместитель Юрий Нагорных.

«То, что Виталия Мутко дисквалифицировали, мне лично не жалко, а вот то, что спортсменов дисквалифицировали, а он, как руководитель, не смог им помочь и своей стране не смог помочь и увлек страну в такой кошмар - не выполнял своих полномочий, был некомпетентен в этих вопросах... Мне его не жалко. Мне жалко людей, который пострадали из-за того, что он был некомпетентен», - заявила Тарасова в интервью агентству «Р-Спорт».

Тарасова также заявила, что российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду в Пхенчхане ради будущего, а судьбы спортсменов рушить не следует.

«Российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду, потому что мы наказаны, потому что такой скандал, потому что на нас санкции.

Как вы думаете, почему глава ОКР Александр Жуков говорит: «Извините нас«? Самый приличный человек, которого я знаю. Он говорит, что мы в конце Игр сможем выйти со своим флагом, и все нападки на нас будут закончены. Разве ради будущего не нужно этого сделать, поехать?» - отметила тренер.

«У нас уже были войны, уже столько народа легло, зачем судьбы людей рушить? Кому от этого будет лучше? Государственной думе? У них своих дел полно, пусть ими занимаются, им народ свою судьбу доверил. А здесь речь о людях, которые своей судьбой управляют сами», - добавила она.

В среду депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обвинил вице-премьера Мутко в несоответствии занимаемой должности и попросил суд обязать его уйти в отставку и извиниться перед всеми гражданами России «за унижение чести и достоинства страны».

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает второстепенным привлечение к персональной ответственности чиновников, включая Мутко, в связи с решением МОК.