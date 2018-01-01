В правительстве РФ одобрили выступление россиян под нейтральным флагом

Российским спортсменам следует ехать на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении национальной команды от соревнований. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белыми, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — сказал Дворкович.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков допустил появление российского флага на церемонии закрытия Игр 2018 года в Пхенчхане. Он также отметил, что МОК прекратил в отношении российских спортсменов все расследования, связанные с допингом.