Путин нашел виноватых в отстранении России от Олимпиады

Россия сама виновата в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить национальную команду от зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Об этом в среду, 6 декабря, заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал он и добавил, что ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается.

По словам президента РФ,

решение МОК базируется в основном на показаниях человека, моральные, этические установки и психическое состояние которого вызывают много вопросов.

Ранее в среду Путин разрешил россиянам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Он заявил, что препятствий для этого власти устраивать не будут.

5 декабря исполком МОК отстранилсборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.