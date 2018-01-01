МОК столкнулся с новой проблемой из-за отстранения россиян от Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) не знает, разрешать ли россиянам использовать национальную символику на объектах зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Мы не сможем сразу ответить на вопрос относительно российской символики на олимпийских объектах. Этот вопрос будет еще обсуждаться», — заявили в МОК.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков допустил появление российского флага на церемонии закрытия Игр 2018 года в Пхенчхане. Он также отметил, что МОК прекратил в отношении российских спортсменов все расследования, связанные с допингом.