Роналду установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Таким образом, португалец стал первым игроком, забившим во всех шести матчах групповой стадии турнира. В нынешнем розыгрыше на счету Роналду 9 голов: четыре он забил АПОЭЛ, два – «Тоттенхэму» и три – «Боруссии».

Стоит отметить, что Роналду также повторил бомбардирский рекорд Лионеля Месси, сравнявшись с ним по количеству голов в одном розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов.