Роналду установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отметился голом в ворота дортмундской «Боруссии» (3:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, португалец стал первым игроком, забившим во всех шести матчах групповой стадии турнира. В нынешнем розыгрыше на счету Роналду 9 голов: четыре он забил АПОЭЛ, два – «Тоттенхэму» и три – «Боруссии».
Стоит отметить, что Роналду также повторил бомбардирский рекорд Лионеля Месси, сравнявшись с ним по количеству голов в одном розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов.