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Роналду установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Korrespondent.net
Криштиану Роналду | Фото: REUTERS/Scanpix

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отметился голом в ворота дортмундской «Боруссии» (3:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, португалец стал первым игроком, забившим во всех шести матчах групповой стадии турнира. В нынешнем розыгрыше на счету Роналду 9 голов: четыре он забил АПОЭЛ, два – «Тоттенхэму» и три – «Боруссии».

Стоит отметить, что Роналду также повторил бомбардирский рекорд Лионеля Месси, сравнявшись с ним по количеству голов в одном розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду
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