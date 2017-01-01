Мутко прокомментировал свое пожизненное отстранение от Олимпиад

По словам российского вице-премьера, он думает, прежде всего, о защите и поддержке спортсменов.

Российский вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение МОК о своем пожизненном лишении аккредитации на Олимпийские Игры.

«Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня.

Не время сейчас думать о себе»,

- сказал Мутко. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что в настоящее время первоочердной задачей является обеспечение защиты спортсменов, чьи интересы «всегда были приоритетом». Бывший министр спорта РФ напомнил о том, что выступавшим под нейтральным флагом спортсменам на ЧМ по легкойатлетике в 2017 году была оказана соответствующая поддержка, и, по его словам, власти так поступят и на этот раз.

По словам Мутко, он одобряет участие спортсменов из России на Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе.

Он отметил, что это право каждого атлета, которое необходимо уважать и поддерживать.

Вице-премьер добавил, что считает несправедливым решение Международного олимпийского комитета, хотя оно позволяет желающим поучаствовать в состязаниях в качестве «Олимпийских спортсменов из России».