Мутко прокомментировал свое пожизненное отстранение от Олимпиад

По словам российского вице-премьера, он думает, прежде всего, о защите и поддержке спортсменов.
Российский вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение МОК о своем пожизненном лишении аккредитации на Олимпийские Игры.
«Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня.
Не время сейчас думать о себе»,
- сказал Мутко. Его слова приводит ТАСС.
Чиновник подчеркнул, что в настоящее время первоочердной задачей является обеспечение защиты спортсменов, чьи интересы «всегда были приоритетом». Бывший министр спорта РФ напомнил о том, что выступавшим под нейтральным флагом спортсменам на ЧМ по легкойатлетике в 2017 году была оказана соответствующая поддержка, и, по его словам, власти так поступят и на этот раз.
По словам Мутко, он одобряет участие спортсменов из России на Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе.
Он отметил, что это право каждого атлета, которое необходимо уважать и поддерживать.
Вице-премьер добавил, что считает несправедливым решение Международного олимпийского комитета, хотя оно позволяет желающим поучаствовать в состязаниях в качестве «Олимпийских спортсменов из России».