Мэйуэзер захотел получить российское гражданство

Он отметил, что с нетерпением ждет получения гражданства РФ. «Сегодня у меня уже была возможность посмотреть жилье, которое может стать моим новым домом в России, но на все требуется время», — добавил он.

Также боксер заявил, что в России его интересуют девелоперский и банковский бизнесы. «Я веду переговоры о бизнесе в России, о возможности быть партнерами с российскими бизнесменами, в том числе и об инвестициях в банковский бизнес», — рассказал он агентству «Москва».

40-летний Мэйуэзер провел в боксерском ринге 50 боев, одержав 50 побед. 27 августа он провел заключительный поединок в своей карьере, одержав победу техническим нокаутом в десятом раунде над ирландцем Конором Макгрегором. Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.