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Золотой мяч 2017: Криштиану Роналду вновь первый

Korrespondent.net
Криштиану Роналду | Фото: REUTERS/Scanpix

Португальский нападающий Реала Криштиану Роналду стал обладателем Золотого мяча 2017 года, который вручается французским журналом France Football.

Криштиану Роналду в голосовании опередил аргентинца Лионеля Месси из Барселоны и бразильца Неймара из ПСЖ.

Для Роналду этот Золотой мяч стал пятым в игровой карьере (2008 год в составе Манчестер Юнайтед и 4 раза в мадридском Реале в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах). Таким образом, он догнал по количеству выигранных золотых мячей своего Лионеля Месси.

Напомним, что

в октябре Роналду был признан лучшим футболистом 2017 года по версии Международной федерации футбола.

В этом году Роналду привел Реал к победе в Лиге чемпионов, при этом забив 5 голов в ворота Баварии в четвертьфинале, сделав хет-рик в полуфинале с Атлетико и дубль в финальном матче против Ювентуса.

Также Роналду с Реалом добыли титул чемпиона Испании, а со сборной Португалии занял первое место в своей отборочной группе на ЧМ, заняв второе место в списке бомбардиров европейской квалификации.

Криштиану Роналду
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