Назван мотив создания «Команды Путина»

Российский хоккеист Александр Овечкин, создатель общественного движения в поддержку президента России Владимира Путина Putin Team («Команда Путина»), в беседе с РИА Новости рассказал о том, для кого это движение было создано.

Отвечая на вопрос, готовы ли сторонники Putin Team собирать подписи в поддержку российского лидера, необходимые для предоставления в российский Центризбирком, Овечкин сказал: «Наше движение не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну».

Также хоккеист заявил, что

это движение является неофициальным и неформальным, оно регламентируется только здравым смыслом и настоящими человеческими ценностями.

Овечкин указал, что не обсуждал создание Putin Team с самим Путиным и администрацией президента России.

Спортсмен добавил, что к «Команде Путина» уже присоединились жители более 600 городов и более 50 стран мира.

О создании движения в поддержку Путина Овечкин объявил 1 ноября. Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает инициативу хоккеиста.