Бьорндалена захотели лишить седьмых Олимпийских игр в карьере

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, что не доволен формой Уле-Эйнара Бьорндалена и собирается отстранить норвежца от участия в седьмых в его карьере Олимпийских играх. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает NRK.

«Если он не будет показывать результат, то мы можем принять такое решение. Чтобы выступить хорошо на Олимпийских играх Бьорндален должен набрать форму. Он знает об этом», — заявил наставник.

По мнению Мазе, биатлонист еще может улучшить собственные показатели. «Уле-Эйнар знает, как реагирует его организм, у него хороший контроль. Мы знаем, насколько много он значит для нашей команды.

У него еще есть время, чтобы все доказать. Он опытный и честный по отношению к самому себе», — отметил специалист.

В текущем сезоне биатлонист принял участие в трех одиночных гонках этапа Кубка мира в Эстерсунде и ни разу не вошел в десятку лучших.

43-летний Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, Игры в Пхенчхане могут стать для него седьмыми в карьере. Шесть раз спортсмен становился обладателем Кубка мира.