Лучшими спортсменами года в Латвии названы Остапенко и Бриедис

В кинотеатре «Splendid Palace» в пятницу были названы лучшие спортсмены Латвии, тренеры и команды.

Лучшей рижской спортсменкой была признана Алена Остпенко, лучшим спортсменом - боксер Майрис Бриедис. Об этом порталу TVNET сообщили в Департаменте по образованию, культуре и спорту Рижской думы.

В торжественной церемонии за вклад в спортивные достижения был награжден хоккейный тренер Улдис Опитис. Награду «Лучший рижский спортсмен с ограниченными возможностями» получила Диана Дадзите.

Лучшей рижской командой была признана женская баскетбольная «TTT Rīga», в индивидуальном виде спорта награждены спортивные танцоры Денис Гудовский и Мегия Дана Морите.