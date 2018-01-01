Российские саночники единогласно проголосовали за выступление на Олимпиаде

Сборная России по санному спорту единогласно приняла решение выступать на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом.

«Спортсмены, которые сейчас находятся на этапе Кубка мира в Канаде, провели собрание и единогласно приняли решение ехать в Южную Корею, - сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. - Да, нам будет очень тяжело и обидно выступать там не под российским флагом, но ехать все равно надо. Будем доказывать силу российского спорта».

По словам Гарт, Федерация сделает все, чтобы спортсмены не имели никаких проблем ни при подготовке к ОИ-2018, ни во время самой Олимпиады.

Ранее президент РФ Владимир

Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

Окончательное решение будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.

Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом.

МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

Олимпийские игры состоятся в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.