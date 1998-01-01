Тренера сборной Канады по горным лыжам посадили за педофилию и насилие

Суд канадской провинции Квебек приговорил бывшего тренера женской национальной сборной по горным лыжам Бертрана Шаре к 12 годам тюремного заключения за сексуальное насилие в отношении юных спортсменок. Об этом сообщает телеканал СBC.

По информации телеканала, Шаре признали виновным по 37 пунктам обвинения, которые включали в себя сексуальные домогательства, сексуальное насилие и причинение вреда здоровью.

Преступления были совершены между 1991 и 1998 годами. Жертвами тренера стали девять спортсменок в возрасте от 12 до 19 лет. Отмечается, что одной 15-летней спортсменке пришлось делать аборт.

52-летнего Шаре арестовали в 2015 году. Защита настаивала на тюремном сроке от 4 до 6 лет.

8 декабря суд американского города Гранд-Рапидс приговорил бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. Американец начнет отбывать срок после вынесения вердиктов по делам о сексуальном насилии — они будут рассматриваться в январе 2018 года.