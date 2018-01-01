В МОК придумали способ отделить спорт от политики

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид предложил проводить Олимпийские игры без использования национальных флагов. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает ресурс Watson.ch.

«Возможно, нужно рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без использования национальных флагов», — заявил Шмид.

По мнению главы комиссии, спорт стал частью политики. «Сегодня страны используют спорт. Существующая система дает соблазн «помочь» своим спортсменам, например, посредством «коктейля Родченкова»», — отметил он.

Комиссия во главе со Шмидом расследовала информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018.

Выступить смогут только спортсмены, которые докажут непричастность к допинговым махинациям.

Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Президент Владимир Путин одобрил выступление россиян на ОИ в качестве нейтральных спортсменов.