Российские фигуристы самостоятельно примут решение об участии в Олимпиаде-2018

Мнение российских фигуристов и их тренеров станет определяющим при решении вопроса об участии сборной России по фигурному катанию в Олимпийских играх 2018 года.

Об этом ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков по окончании финала серии Гран-при в японской Нагое.

«Команда только завершила выступление в финале серии Гран-при, у нас пока не было времени обсудить этот вопрос коллегиально. Свое мнение я озвучивать не буду, чтобы это не повлияло на решение всей сборной, просто не имею на это права, - отметил Горшков. - В данной ситуации, в поставленных условиях мы должны прежде всего спросить мнение спортсменов и тренеров:

это их жизнь, это их спортивная судьба, у каждого свои принципы и своя мотивация, все это индивидуально».

Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом.

МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

Олимпийские игры состоятся в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.