Глава комиссии МОК заявил о попытках слежки со стороны РФ

Власти РФ пытались вести слежку за дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК), расследовавшей обвинения в систематическом применении допинга российскими спортсменами. Об этом заявил глава комиссии Самуэль Шмид в интервью газете Aargauer Zeitung, опубликованном в субботу, 9 декабря.

«Но прежде чем приступать к работе, мы предпринимали меры безопасности», - указал бывший министр обороны Швейцарии и экс-президент этой страны. В частности, по его словам, члены комиссии работали за компьютерами без подсоединения к интернету. Члены комиссии не брали с собой на заседания электронные устройства, опускали внешние жалюзи, проверяли помещения на предмет прослушивающих устройств. «Мы не хотели попасться на своей наивности», - заявил Шмид.

Далее глава комиссии МОК сообщил о том, что во время одной из конференций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в одном отеле с делегацией МОК поселились сотрудники российских спецслужб. «Тогда стало понятно, что мы являемся конкретной целью атаки», - добавил Шмид.

МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане

Выводы комиссии под руководством Самуэля Шмида сыграли важную роль в решении МОК отстранить сборную РФ от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. 5 декабря глава организации Томас Бах (Thomas Bach) сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом на «определенных условиях».

Сообщения о «систематических манипуляциях антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России» подтвердились, говорится в официальном заявлении МОК. Применение допинга в России глава МОК назвал «беспрецедентной атакой на Олимпийское движение и спорт». Поэтому, по его словам, МОК ввел взвешенные санкции в ответ на систематические манипуляции. «Это должно подвести черту под этим позорным эпизодом и стать катализатором в эффективной борьбе с допингом, проводимой WADA», - сказал Томас Бах.

Международный олимпийский комитет опирался на выводы двух собственных комиссий, которые расследовали предполагаемую государственную поддержку допинга в России. Комиссия, которую возглавлял швейцарский юрист Денис Освальд, расследовала подмену допинговых проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Комиссия под руководством Самуэля Шмида выясняла, какую роль российские госорганы сыграли в манипуляциях с допингом.