МОК дисквалифицировал сборную России по хоккею в Сочи-2014

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под предводительством Дениса Освальда во вторник вынесла вердикт в отношении хоккеисток женской сборной России, принимавших участие в Играх-2014 года.

Как информирует пресс-служба МОК, шесть спортсменок признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в 2014 году и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Одна из девушек была оправдана. Результат всей сборной РФ на домашней Олимпиаде аннулирован.

Санкции наложены на Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скибу. Россиянки на Олимпиаде заняли шестое место.

Согласно отчету независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в пробах российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи присутствовала мужская ДНК. Вице-премьер России Виталий Мутко в январе нынешнего года объяснил это обстоятельство тем, что девушки незадолго до забора проб занимались сексом.

Позднее член медкомиссии МОК опроверг доводы Мутко, отметив, что ДНК не передается половым путем.

Сообщается, что в течение следующих нескольких недель комиссией Освальда будут проведены другие слушания, касающиеся других спортсменов.

Как отмечает пресс-служба МОК, количество дел против российских спортсменов, рассматриваемых комиссией Освальда после дополнительных выводов возросло до 46, из которых 30 уже были заслушаны. Поскольку некоторые исследования еще продолжаются (в частности, судебно-медицинский анализ бутылочек для допинг-проб), нельзя исключать, что будут заведены новые дела.

В результате деятельности комиссии Освальда Россия уже потеряла 11 медалей и лишилась победы в общекомандном зачете домашних Игр.

Согласно мотивировочной части вердиктов, все атлеты были признаны участниками секретной допинговой программы, направленной на доминирование на домашней Олимпиаде.

Отметим, что более половины допинг-проб олимпийцев РФ, обвиненных в приеме допинга в Сочи, не имеют следов вскрытия контейнеров. Комиссия МОК также не придает значения чистоте проб, так как полностью уверена, что все они были подменены. Обвинения зачастую строятся только на показаниях беглого информатора Григория Родченкова.